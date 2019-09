Minderjarige verdachte opgepakt voor serie brandstichtingen in Zuilichem

In Zuilichem is gisteravond een minderjarige verdachte opgepakt voor een serie brandstichtingen in het Gelderse dorp. Volgens Omroep Gelderland gaat het om een meisje, dat werd gearresteerd vlak nadat er opnieuw brand was gesticht, op een overkapping bij een woning.

Sinds de zomer zijn er veel brandjes geweest in Zuilichem. Onder meer containers en auto's gingen in vlammen op. Toen er in een week tijd in juli tien branden waren gesticht, ontstond er veel onrust onder de ongeveer 1700 inwoners van het dorp.

De afgelopen weken werd er extra gesurveilleerd door agenten en door bewoners zelf. Ook zette de gemeente Zaltbommel cameratoezicht in. Hoe de politie op het spoor is gekomen van de minderjarige verdachte, is nog onduidelijk.