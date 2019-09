Jennifer Lopez en Shakira treden op tijdens Super Bowl

Zangeressen Jennifer Lopez en Shakira treden volgend jaar samen op tijdens de halftime-show van de Amerikaanse Super Bowl, de finale van het American football-seizoen. De National Football League (NFL) maakte het optreden, op 2 februari volgend jaar, via Instagram bekend.

In een reactie zegt Lopez dat ze niet kan wachten om haar kunsten te laten zien "op 's werelds grootste podium". Shakira spreekt van een "American dream" die is uitgekomen.

De Colombiaanse Shakira is een van de bestverkopende Latijns-Amerikaanse muzieksterren ter wereld en werd wereldberoemd met het nummer Hips Don't Lie. Jennifer Lopez is bekend van nummers als Love Don't Cost a Thing en Jenny From The Block.

De halftime-show is tijdens de rust van de Super Bowl en wordt wereldwijd door tientallen miljoenen tv-kijkers gevolgd. Grote sterren als Michael Jackson, Justin Timberlake, Lady Gaga en Beyoncé gingen Jennifer Lopez en Shakira voor.