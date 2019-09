Maastricht maakt excuses voor bespioneren ambtenaren

Het gemeentebestuur van Maastricht heeft excuses aangeboden voor het bespioneren van 41 van zijn ambtenaren. De gemeente gaf een detectivebureau vorig jaar opdracht om hun mailverkeer te doorzoeken, om te achterhalen wie notulen uit een vertrouwelijk beraad had gelekt.

De excuses volgen op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde vorige week dat de gemeente fout zat. Wethouder Jim Janssen heeft nu aangekondigd dat hij niet in beroep gaat tegen dat vonnis.

Mailverkeer

De affaire speelde vorig jaar, toen de gemeentesecretaris opdracht gaf het mailverkeer van de ambtenaren, waaronder leden van de OR, te onderzoeken. Ook werden enkele ambtenaren verhoord. De gemeente wilde weten wie notulen gelekt had waarin stond dat er onderzocht zou worden of dwarsliggende ambtenaren geschorst of ontslagen zouden kunnen worden. Binnen de gemeente was weerstand tegen een gezamenlijk administratiekantoor van de gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht.

De kantonrechter oordeelde dat er wel een zwaarwegend belang was om het lek te onderzoeken, maar dat de manier waarop dit gebeurde in geen verhouding stond tot het doel.

Onrust

1Limburg meldt dat in het verontschuldigingsbericht aan de ambtenaren staat: "Daarom maken wij bij dezen excuses aan alle direct betrokkenen, voor wie de impact van de gebeurtenissen het grootst was. Maar ook aan de hele organisatie voor de onrust die is ontstaan."