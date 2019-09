Istanbul getroffen door aardbeving, toren van minaret afgebroken

Istanbul is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,8. Verschillende gebouwen in de Turkse miljoenenstad zijn licht beschadigd. Bij een moskee is de schade groter: daar brak bij een naschok een minaret af.

Zeker acht mensen zijn lichtgewond geraakt, meldt de Turkse president Erdogan, maar van "hartverscheurende" taferelen is volgens hem geen sprake. Wel renden mensen in paniek de straat op.

Het is de tweede aardbeving in Istanbul in drie dagen tijd. De beving van eergisteren had een kracht van 4,6.

Zee van Marmara

Istanbul ligt vlak bij een breuklijn die door de Zee van Marmara loopt. Seismologen verwachten dat er vanwege die schuivende tektonische platen nog een keer een fors grotere aardbeving zal plaatsvinden, zoals in 1999. Toen kwamen bij een beving van 7,9 zo'n 17.000 mensen om het leven.