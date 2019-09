Laatste Nederlandse oorlogsvlieger uit WO II op 100-jarige leeftijd overleden

Reserve-luitenant en oorlogsveteraan Hans Hellendoorn, de laatste van de zogenoemde meivliegers, is overleden. Dat meldt het ministerie van Defensie. Hellendoorn vocht in de meidagen van 1940 tegen de Duitse bezetter als schutter en waarnemer vanuit een Fokker CV-toestel, een dubbeldekstoestel met ijzeren buizen, die bespannen waren met doek. Hellendoorn is 100 jaar geworden.

Met in totaal vijf Fokkers werden de meivliegers naar Valkenburg bij Den Haag gedirigeerd, naar de plek waar de Duitsers zich hadden verzameld voor de aanval op Den Haag. Boven het vliegveld gooiden de Fokkers hun bommen af en werden de boordmitrailleurs ingezet. Ook vloog Hellendoorn naar Delft en het Rotterdamse vliegveld Waalhaven, maar vanwege het slechte zicht keerden de vliegtuigen onverrichter zake terug.

'Lullige vluchtjes'

Bang was Hellendoorn niet, vertelde hij een paar jaar geleden tegen RTVNoord. "We waren vooral ontzettend boos. We wilden iets doen. Ik heb twee lullige vluchtjes gemaakt."

Hellendoorn brak in 1937 zijn studie biochemie af om in dienst te gaan. In 1939, bij de mobilisatie, werd hij gestationeerd op Gilze-Rijen. Na de Nederlandse capitulatie ging hij studeren in Utrecht en belandde hij via zijn studentenvereniging in het verzet.

Vanwege zijn inzet ontving hij het Mobilisatie-Oorlogskruis, het Verzetsherdenkingskruis en het Ereteken voor Verdiensten in brons. Na de oorlog werd Hellendoorn hoofd van een ziekenhuislaboratorium. Hij wordt zaterdag begraven in Assen.