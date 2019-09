Nederlandse vrouwen thuis overvallen in Uganda

In de Ugandese hoofdstad Kampala is een groep van ongeveer tien Nederlandse vrouwen overvallen in hun huis. Meerdere mannen drongen de omheinde woning binnen en namen met geweld geld, laptops en telefoons mee.

De vrouwen werken voor Doinggood, een bedrijf uit Nieuw-Vennep dat stages en vrijwilligerswerk in Uganda organiseert. Over hoe ze zijn beroofd wil een woordvoerder niks kwijt. "Maar deze mannen hebben niet netjes gevraagd of ze hun telefoons wilden afstaan", zegt ze. "Onze mensen hebben medische en psychische hulp nodig."

Volgens lokale media heeft de politie een aantal verdachten opgepakt. De mannen zouden ook twee beveiligers van het huis hebben vastgebonden voor ze naar binnen gingen.

Trauma

De overval is een traumatische ervaring geweest en de slachtoffers zijn verschrikkelijk geschrokken, zegt de woordvoerder van Doinggood.

"Wij nemen dit heel erg serieus. Dit maakt Uganda niet onveilig, maar als organisatie moeten we ons wel beraden op hoe we nu verder gaan." De vrouwen worden vanuit Nederland bijgestaan door drie collega's en ze krijgen ook ter plekke hulp van de Nederlandse ambassade in Kampala.

In het reisadvies voor Uganda waarschuwt het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de criminaliteit in het land.