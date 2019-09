Meldpunt voor gedwongen adoptie

Er komt een meldpunt over kinderen die in Nederland gedwongen ter adoptie zijn afgestaan. Het wordt dinsdag geopend, zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid tegen Omroep Brabant. Het is een meldpunt voor ouders, kinderen, hulpverleners en verzorgenden die betrokken waren bij zaken tussen 1956 en 1984.

Minister Dekker voor Rechtsbescherming wil verhalen verzamelen van direct betrokkenen om een onderzoek te starten naar het leed dat hun is aangedaan. In de jaren 50, 60 en 70 kwam gedwongen adoptie regelmatig voor in twee tehuizen voor ongehuwde moeders in Breda en in Goirle. Deze 'gevallen vrouwen' waren vaak naar de tehuizen gestuurd door hun familie, uit vrees voor reputatieschade.