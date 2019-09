Zwembad Goes niet verantwoordelijk voor dood 13-jarige jongen

Sport- en recreatiecentrum Omnium in Goes kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van de 13-jarige Ezra Trinidad. De jongen verdronk in oktober 2017 in het zwembad. Het gerechtshof in Den Bosch vindt dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat het personeel verwijtbaar of nalatig heeft gehandeld.

De politie en het Openbaar Ministerie concludeerden destijds op basis van een lijkschouwing dat Ezra omkwam door een epileptische aanval. Het OM besloot daarom om het zwembad en zijn medewerkers niet te vervolgen, maar de moeder van Ezra was het daar niet mee eens.

Zij startte een artikel-12-procedure om het onderzoek te heropenen en te laten bekijken of het zwembad en de medewerkers alsnog vervolgd konden worden. De moeder vond dat andere mogelijke scenario's niet genoeg waren bekeken.

Toezicht

Het hof in Den Bosch neemt de conclusie over dat de jongen is overleden aan de gevolgen van een epileptische aanval, aldus Omroep Zeeland. Het zwembad en het personeel treft volgens het hof dus geen blaam.

Er was voldoende toezicht en de aanwezige badmeester ondernam volgens het hof direct actie toen Ezra buiten bewustzijn in het water werd aangetroffen. Hij is ter plekke gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.