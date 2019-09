Fiscus haalt bij Arena auto's van de weg om schulden te innen

De Belastingdienst is bezig met de grootste invorderingsactie van het jaar. In de buurt van de Arena in Amsterdam worden nummerplaten gescand. Zo wordt gecontroleerd of de eigenaar een belastingschuld heeft openstaan.

Als dat zo is, dan mag de schuld direct worden afgelost. Lukt dat niet, dan wordt de auto in beslag genomen. De eerste sleepwagen staat inmiddels vol met auto's. Vorig jaar werd met een actie van vergelijkbare grootte 300.000 euro aan directe aflossingen ingevorderd.

Deurwaarders

"Het gaat om allerlei schulden, vooral inkomsten-, omzet- en motorrijtuigbelasting", zegt een woordvoerder van de Belastingdienst. Voordat je aan de kant gezet wordt, is er eerst een lang proces geweest. "Dit gaat om mensen die al een herinnering, een aanmaning en een dwangbevel hebben ontvangen. Dan ben je minimaal drie maanden verder."

Vaak zijn er ook al deurwaarders aan te pas gekomen, maar die kunnen alleen onder werktijd langskomen. "Dit is een manier om dat te ondervangen, en om toch in contact te komen met die mensen", zegt de woordvoerder. Daarnaast is het ook een manier om zichtbaar te handhaven. De hoop is dat mensen dan ook uit eigen beweging hun belasting gaan betalen.

Dashboardcamera

De keuze voor de locatie, dichtbij de Arena in Amsterdam, is gemaakt omdat daar veel verkeer langskomt. Een dashboardcamera scant alle kentekens van voorbijrijdende auto's. Als een kenteken overeenkomt met de gegevens van iemand die een dwangbevel heeft ontvangen, dan wordt die door een motorrijder van de politie aan de kant gezet. Op een groot parkeerterrein wordt dan gevraagd of je de schuld kan betalen.

"Veel mensen doen dat, via pin of ze maken het over. Sommigen betalen ook cash", zegt de woordvoerder. Als het niet lukt, wordt je auto dus afgevoerd. Betaal je binnen vier weken alsnog, dan krijg je de auto terug. Anders wordt hij verkocht, en wordt de opbrengst van je schuld afgehaald.

Financieel in de knoop

Het kan voorkomen dat mensen de schuld niet betalen omdat ze het financieel echt niet kunnen opbrengen. De vraag komt op of dit dan de juiste oplossing is.

"In het hele proces - voordat we op deze maatregel overgaan - bieden we aan om contact op te nemen als je financieel in de knoop zit", zegt de woordvoerder. "We werken ook mee aan schuldhulpverlening, maar als mensen niet reageren kunnen we ze niet helpen." De scan-actie is een manier om alsnog met hen in contact te komen, en dat is volgens de woordvoerder vaak het begin van de oplossing.

Elk jaar zijn er 300 van dit soort invorderingsacties. Vorig jaar werd daar in totaal 8,5 miljoen euro mee opgehaald.