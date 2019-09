Rekenkamer: vrouwen en minderheden ondervertegenwoordigd in adviescommissies

Belangrijke en invloedrijke adviescolleges zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Gezondheidsraad en de Onderwijsraad voldoen niet aan de wettelijke bepaling dat zowel vrouwen als minderheden evenredig moeten zijn vertegenwoordigd. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Het aandeel vrouwen in colleges die de regering adviseren over wetgeving en bestuur blijft al tien jaar steken rond de 38 procent. Het aantal leden met een migratieachtergrond is sinds 2010 afgenomen van 10 naar 4 procent gedaald. "De wettelijke bepaling dat er in adviescolleges gestreefd moet worden naar evenredige deelname van vrouwen en mensen die behoren tot een etnische of culturele minderheid, leidt niet tot het gewenste effect", concludeert de Rekenkamer.

De Rekenkamer heeft ook onderzocht hoe nieuwe leden voor dit soort colleges worden geworven. In de praktijk blijkt dat zittende leden zelf bepalen welke nieuwe kandidaten worden benaderd. "Zo wordt geen ruimte gegeven aan mensen van buiten de netwerken van de zittende commissieleden", zegt een woordvoerder.

Vrouwenquotum

De Sociaal-Economische Raad (SER), het overlegorgaan van werkgevers, vakbeweging en deskundigen, pleitte vorige week voor een vrouwenquotum in de top van beursgenoteerde bedrijven. Verantwoordelijk minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) noemde het SER-rapport "een zwaarwegend advies".

Toch is het niet zeker dat het plan erdoor komt. Binnen de coalitie is alleen D66 enthousiast. Ook is het de vraag of zo'n vrouwenquotum effectief is. Bij de adviescolleges van de regering bestaat al wetgeving, maar die "levert niet automatisch het gewenste effect", zo staat in het rapport te lezen. Ook de herhaling van de wettelijke bepaling in de Handreiking voor Benoemingen uit 2016 "heeft niet mogen baten".