Corporaties klagen massaal over 'onnodig spekken staatskas'

Linkse partijen in de Tweede Kamer willen dat deze belasting op sociale woningbouw snel wordt afgeschaft, omdat het woningcorporaties weerhoudt van het bouwen van betaalbare woningen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zei in maart dat ze snapt dat de regeling in deze tijd van woningnood niet populair is, maar dat afschaffing nu niet kan. "Het slaat een enorm gat in de begroting", zei ze tegen de Tweede Kamer.

Ook premier Rutte zei vorige week tijdens de Algemene Beschouwingen nog niet te willen tornen aan de heffing, omdat die onderdeel uitmaakt van een breed pakket aan maatregelen in de woningmarkt. "We hebben vorig jaar al voor 100 miljoen verlaging gezorgd en gaan hem verder verlagen, maar niet zo snel als u wilt. We kunnen die heffing niet zomaar weghalen", aldus de premier.

Het kabinet verlaagt de verhuurdersheffing wel voor corporaties die duurzaam bouwen. Ook wil Ollongren de heffing schrappen voor flexibele of tijdelijke woningen, zoals tiny houses.

Het ministerie kon vandaag nog niet reageren op vragen van de NOS en komt later met een reactie.