Man maakte zeker 24 slachtoffers in zedenzaak Alem

De 46-jarige verdachte in de zedenzaak in Alem heeft zeker 24 slachtoffers gemaakt. De man bekende vandaag op de eerste dag van de strafzaak alles wat de rechter hem voorhield, waaronder ontucht met acht meisjes, meldt Omroep Gelderland.

De rechtbank buigt zich vandaag en morgen over de misbruikzaak. De 46-jarige man wordt verdacht van ontuchtige handelingen en het in bezit hebben van kinderporno. Bij hem zijn 34.000 afbeeldingen gevonden die daarmee te maken hebben.

"Ik schrok daar ook van. Ik wist niet dat ik zoveel had", aldus de verdachte. Ook het heimelijk filmen en maken van filmpjes van personen in zijn huis is hem ten laste gelegd.

Het zou gaan om kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 15 jaar. Het misbruik vond bij de man thuis plaats tijdens logeerpartijtjes. De verdachte woont al jaren in Alem en was actief bij de lokale activiteitenclub voor kinderen van de basisschool en de hockeyclub in Zaltbommel.