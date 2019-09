Jacques Chirac: van 'Le Bulldozer' naar 'windvaan'

Na veel uitstel begint het proces tegen Chirac in september 2011. De oud-president is niet aanwezig op de eerste zitting omdat hij daar te ziek voor zou zijn. Hij heeft in 2008 een operatie ondergaan waarbij een pacemaker is geplaatst en er zijn geruchten dat hij aan alzheimer zou lijden.

Uitspraak

Chirac mag van de rechter het proces thuis afwachten. Op 15 december 2011 wordt hij veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar voor illegale partijfinanciering, misbruik van vertrouwen en belangenverstrengeling.

Chirac ontkent, maar zegt dat hij niet de kracht heeft om een nieuw proces te voeren. Hij gaat daarom niet in hoger beroep.

De laatste tijd bleef het stil rondom Chirac. Hij verscheen nauwelijks in het openbaar. Vandaag maakte de familie bekend dat Chirac is overleden. Zijn schoonzoon zegt in een verklaring dat hij "vredig en in het bijzijn van zijn naasten" is gestorven.