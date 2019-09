Bende die handelde in illegale adopties en eicellen opgerold in Griekenland

Een criminele bende die handelde in illegale adopties is opgerold in Griekenland, in een samenwerking van lokale autoriteiten en Europol. De bende, die actief zou zijn sinds 2016, maakte zich ook schuldig aan de handel in eicellen en witwassen. Bij het criminele netwerk waren onder meer een advocaat en een gynaecoloog betrokken.

De criminele bende rekruteerde in Bulgarije zwangere vrouwen die kwetsbaar waren en bracht ze naar Thessaloniki in Griekenland. Daar werden de vrouwen geobserveerd en moesten ze in privéziekenhuizen bevallen. Het is vooralsnog onbekend waar de baby's terechtgekomen zijn.

De baby's werden aangeboden voor illegale adoptie voor prijzen van tussen de 25.000 en 28.000 euro. Van dat geld werden ook de biologische moeders betaald. Sommige vrouwen werden ook ingezet als draagmoeder.

Ook handelden de criminelen in eicellen. Hiervoor werden vrouwen als donoren uit voornamelijk Bulgarije, Georgië en Rusland gehaald. In Griekenland kregen de vrouwen een speciale behandeling waardoor ze meer eicellen produceerden.

Witwassen

De Griekse politie en Europol hebben bij invallen in twaalf huizen twaalf verdachten gearresteerd. Het netwerk bestond in totaal uit 66 mensen, onder wie ook meerdere medewerkers van de privéziekenhuizen.

Er werden tijdens de politieactie telefoons, geboortecertificaten, auto's en 13.000 euro in beslag genomen. De naar schatting 500.000 euro die verdiend werd met de illegale adopties en eicellenhandel werd witgewassen.