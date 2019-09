Oud-president Jacques Chirac van Frankrijk vandaag overleden

Oud-president Jacques Chirac van Frankrijk is vandaag op 86-jarige leeftijd overleden. Zijn schoonzoon zegt in een verklaring dat hij "vredig en in het bijzijn van zijn naasten" is gestorven.

Chirac was president van 1995 tot 2007. In 2002 werd hij herkozen voor een tweede termijn. Ook was hij onder meer tweemaal premier, minister van Landbouw en burgemeester van Parijs.

Chirac speelde tientallen jaren een hoofdrol in de Franse politiek. Soms achter de schermen, maar meestal zeer zichtbaar en prominent in het landsbestuur: