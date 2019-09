Wekdienst 26/9: debatten over nepwapen zoon Halsema en liquidatie advocaat

En dan nog dit:

In Canada is ophef ontstaan over de partijleider van de Green Party, Elizabeth May. Ze staat op de partijwebsite met een bewerkte foto. Daarop staat een lachende May met een herbruikbare, plastic beker in haar hand met het partijlogo erop. De beker is voorzien van een metalen rietje.

Op de originele foto is iets anders te zien: daar heeft ze een papieren wegwerpbeker in haar handen, zonder rietje.