Wegwerpbeker weggepoetst op foto Groene Partij Canada

De Groene Partij in Canada is een maand voor de parlementsverkiezingen verwikkeld in een relletje vanwege een bewerkte foto van partijleider Elizabeth May.

Op de foto op de partijwebsite stond een lachende May met een herbruikbare, plastic beker in haar hand met het partijlogo erop. De beker is voorzien van een metalen rietje.

De originele foto laat iets anders zien. Daar draagt May een papieren wegwerpbeker en er zit ook geen rietje bij. De partij heeft toegegeven dat de foto is gemanipuleerd.

Geen toestemming

De partijleider wist er niets van. "Mijn medewerkers wilden dat ik iets vasthield met het partijlogo erop", zegt May in een televisie-interview. "Ik heb geen idee waarom iemand dit zou doen. Het is bizar. Niemand heeft mij om toestemming gevraagd." Ze ontkent ook dat het met opzet is gedaan om de partij milieubewuster te laten overkomen.

"Ik wil op televisie niemand stom noemen, maar er was niets te verbergen", zegt ze. Volgens haar was de beker van de originele foto volledig recyclebaar. "Als ik een plastic beker met plastic rietje vast had, dan zou de bewerking hypocriet zijn geweest."

May kan er vervolgens wel om lachen. "Als ze toch die foto wilden bewerken, waarom hebben ze dan niet iets met mijn gezicht gedaan om me een beetje jonger uit te laten zien?"

De Canadezen gaan op 21 oktober naar de stembus.