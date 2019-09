Rederij moet nog 2 miljoen betalen aan schadeclaims rond MSC Zoe

Er staat nog voor bijna 2 miljoen euro aan claims open bij de Zwitserse rederij MSC. Het zijn schadevergoedingen voor de ramp met de MSC Zoe, die begin dit jaar ruim 300 containers verloor op de Waddenzee.

Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief na vragen van Tweede Kamerleden over de stand van zaken rond de schadeclaims die overheden, bedrijven en natuurorganisaties bij de reder hebben ingediend.

Begin april is voor in totaal ruim 3 miljoen euro aan claims ingediend bij de rederij. Inmiddels heeft MSC een deel daarvan betaald en een deel afgewezen. Het Rijk wacht nog op een bedrag van ongeveer 1,5 miljoen euro, gemeenten en andere organisaties op een totaalbedrag van zo'n 400.000 euro.

De minister voert momenteel gesprekken met de rederij over de verdere afhandeling van de schadeclaims en de bergingsoperatie, schrijft Omrop Fryslân. Van Nieuwenhuizen betreurt dat het uitbetalen van de claims zo lang duurt. "Ik vind het zeer teleurstellend dat MSC voor de betaling van het restant van de claims - een relatief klein bedrag afgezet tegen de voornoemde kosten - zoveel tijd neemt."

In totaal is MSC Zoe circa 35 miljoen euro kwijt aan de afwikkeling van de containerramp.