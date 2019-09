Passages uit het Trump-transcript: 'Giuliani zal u bellen' en 'Merkel doet niets'

Aanhangers van Trump zijn van mening dat Biden met het ontslag van Shokin een corruptieonderzoek naar het bedrijf en het bestuur in de kiem smoorde. Maar de opvolger van Shokin gaf afgelopen mei aan dat er geen bewijs is dat vader of zoon Biden iets verkeerd hebben gedaan.

Trump zegt vervolgens dat hij wil dat zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani en de Amerikaanse minister van Justitie William Barr met Zelensky bellen over Biden.

"Meneer Giuliani is een alom gerespecteerde man. Hij was de burgemeester van New York, een heel goede burgemeester, en ik zou het fijn vinden als hij jou belt. Ik zal vragen of hij jou belt samen met de minister van Justitie. Rudy weet heel goed wat er aan de hand is en hij is erg capabel. Als je met hem zou kunnen praten zou dat fantastisch zijn."

Giuliani zei eerder tegen The New York Times dat hij wil dat de regering van Oekraïne een onderzoek begint tegen de Bidens. De informatie uit dat onderzoek "zou heel bruikbaar zijn voor mijn cliënt en misschien ook voor de regering", aldus de advocaat.

Trump bevestigt daarna dat Zelensky gebeld zal worden.

"Meneer Giuliani zal u bellen en ik zal zorgen dat ook minister Barr van Justitie belt, en we zullen dit tot op de bodem uitzoeken. Ik weet zeker dat je erachter komt. Ik heb gehoord dat de openbaar aanklager erg slecht behandeld is en dat het een eerlijke openbaar aanklager was, dus ik wens je veel succes met alles."

Robert Mueller en Angela Merkel

Trump en de Oekraïense president spraken niet alleen over Biden. Zo ziet Trump graag dat minister Barr ook met Zelensky belt over een ander onderzoek, namelijk dat van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.