Boeing schikt met familie slachtoffers Lion Air-vlucht

De eerste 11 schikkingen tussen vliegtuigbouwer Boeing en de familie van slachtoffers die in de neergestorte Boeing 737 MAX van Lion Air zaten, zijn een feit. Volgens hun advocaat krijgen de families ieder minstens 1,2 miljoen dollar. Dat komt bovenop 144.500 dollar die alle families van slachtoffers als schadevergoeding ontvangen.

Als slachtoffers een partner of kinderen hadden, is het bedrag hoger. Anonieme bronnen melden aan Reuters dat het in dat geval om bedragen tussen 2 en 3 miljoen dollar gaat. De advocaat van de families ontvangt een derde van het geld als commissie.

In totaal kwamen 189 mensen om bij de crash eind oktober vorig jaar, bijna allemaal Indonesiërs. De bedragen geven een indicatie voor andere families die nog een zaak hebben lopen. In het geval van de Lion Air-vlucht zijn er in totaal 55 zaken.

Ook zaak Ethiopian Airlines

Behalve door nabestaanden van slachtoffers van de Lion Air-crash, is Boeing ook aangeklaagd door families van slachtoffers van een neergestort vliegtuig van Ethiopian Airlines. Dat gebeurde in maart 2019; hierbij kwamen 157 mensen om het leven.

De kans is volgens de bronnen van Reuters groot dat de schikkingen in dat geval hoger uitvallen. Aan boord zaten 35 nationaliteiten, onder wie 9 Amerikanen. Het bedrag dat een familie krijgt, hangt volgens Reuters onder meer af van de nationaliteit en het inkomen van het slachtoffer.

8 miljard schade

Sinds de tweede crash in Ethiopië worden alle Boeing 737 MAX-toestellen aan de grond gehouden. Een overijverig veiligheidssysteem dat de neus naar beneden drukte, bleek de oorzaak van beide ongevallen. Boeing heeft de software van het toestel geüpdatet, maar de vliegtuigen zijn nog niet goedgekeurd door toezichthouders.

We gingen eerder mee in een vliegsimulator, om te zien wat er nou precies aan de Boeings mankeert: