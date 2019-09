Nu officieel: Bulgaarse econome volgt Lagarde op als baas IMF

De Bulgaarse Kristalina Georgieva wordt zoals verwacht de nieuwe directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De econome volgt Christine Lagarde op; zij gaat de Europese Centrale Bank leiden.

Het IMF verstrekt onder meer noodleningen aan landen die in financiële problemen zitten en geen geld meer kunnen lenen op de kapitaalmarkt.

Ook de Nederlander Jeroen Dijsselbloem was lang in de race voor de topfunctie. De ex-minister schopte het tot de laatste stemmingsronde in augustus, maar moest zijn meerdere erkennen in Georgieva. Zij was volgens de regels eigenlijk te oud voor de baan: de IMF-statuten schrijven voor dat de directeur op de dag van benoeming niet ouder mag zijn dan 64 jaar. Voor de nu 66-jarige Georgieva is een uitzondering gemaakt.

Universiteit van Sofia

De EU-ministers van Financiën droegen haar vervolgens voor en nadat ook de VS akkoord was gegaan, is haar aantreden nu bekrachtigd. Traditiegetrouw is de baas van het IMF een Europeaan, de Wereldbank wordt geleid door een Amerikaan.

Georgieva heeft een lange loopbaan achter de rug. Ze werkte als hoogleraar economie aan de universiteit van Sofia, was zeven jaar Eurocommissaris en daarna vicevoorzitter en topbestuurder van de Wereldbank.