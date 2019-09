Parkeergarage Eindhoven weer open, twee jaar na gedeeltelijke instorting

De parkeergarage bij Eindhoven Airport die twee jaar geleden gedeeltelijk instortte, gaat op 1 oktober open. Dat maakt de luchthaven bekend.

In mei 2017 stortte de garage tegenover de ingang van het vliegveld in door constructiefouten. Er vielen geen slachtoffers, maar de ravage was groot. Uit onderzoek van TNO bleek achteraf dat het probleem lag bij de vloerplaten die waren gebruikt. Die hadden anders moeten liggen om al het gewicht te kunnen dragen.

"Wij hebben ons lesje geleerd", zegt een woordvoerder van Eindhoven Airport tegen Omroep Brabant. "De vloerplaten zijn een kwartslag gedraaid, waardoor de draagkracht van de vloeren vele malen sterker is geworden. Veiliger dan dit kun je het niet hebben."

Volgens de woordvoerder zijn er veel extra controles uitgevoerd door onafhankelijke partijen. Het draaien van de platen is de enige aanpassing die is gedaan ten opzichte van twee jaar geleden.