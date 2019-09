Nieuw megavliegveld bij Peking open

Het is gebouwd in de vorm van een zeester en beslaat maar liefst 700.000 vierkante meter: het nieuwe vliegveld van de Chinese hoofdstad Peking. Het is qua oppervlakte de grootste luchthaven ter wereld. Vandaag werd het geopend door de Chinese president Xi Jinping.

Beijing Daxing International Airport ligt vijftig kilometer ten zuiden van de hoofdstad en moet het bestaande Capital Airport ontlasten. Dat verwerkt al zo'n 100 miljoen passagiers per jaar.

Zo ziet het vliegveld eruit: