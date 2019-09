OM eist 15 maanden cel tegen moeder van Sloterplasbaby

Het Openbaar Ministerie eist 15 maanden cel tegen de vrouw die haar dode baby langs een pad bij de Sloterplas in Amsterdam achterliet. Daarvan zijn 5 maanden voorwaardelijk. Ook moet de vrouw een psychologische behandeling ondergaan.

Het OM verdacht de vrouw eerst van betrokkenheid bij de dood van de baby, maar verdenkt haar nu alleen van het laten verdwijnen van het kind. De vrouw verklaarde in de rechtbank dat het jongetje al dood was bij de geboorte, schrijft NH Nieuws. De doodsoorzaak is niet bekend.

Natte sporttas

Het lichaam van het pasgeboren jongetje werd in 2016 gevonden door een voorbijganger die zijn hond uitliet. De baby lag in een natte sporttas die waarschijnlijk eerder in het water had gelegen.

Volgens de advocaat van de moeder had de vrouw het kind expres neergelegd op een plek waar het gevonden zou worden. Daar ging het OM niet in mee. Volgens justitie is het aannemelijker dat de vrouw de tas met het kindje in het water heeft gegooid.

Dna-spoor

De recherche kwam de moeder twee jaar na de vondst op het spoor. Dat gebeurde met behulp van het spoor van de vader van de baby. Die man kwam in beeld na een dna-verwantschapsonderzoek.

De baby is begraven in Amsterdam. Op de uitvaart kwamen tientallen buurtbewoners, agenten en rechercheurs af.