Studenten in Indonesië opnieuw massaal de straat op tegen corruptie

De politie in Indonesië heeft tijdens grootschalige studentenprotesten traangas ingezet om te voorkomen dat het parlement in Jakarta werd bestormd. De studenten, die stenen en flessen naar de politie gooiden, zijn boos over een nieuwe wet die vorige week is aangenomen en de macht van een anti-corruptie-instituut zou inperken.

Traangas en waterkanonnen

Dinsdag mondden studentenprotesten in Jakarta ook al uit in een gewelddadige confrontatie met de politie. Meer dan driehonderd studenten en politieagenten raakten tijdens de rellen gewond. De politie zette traangas en waterkanonnen in om een einde te maken aan de betogingen. Volgens de lokale politie werden minstens 90 mensen gearresteerd.

Ook in andere grote steden gingen studenten de straat op, bijvoorbeeld in Padang, Palu, Bandoeng en Bogor. In Padang bestormden middelbare scholieren het parlement en sloegen ze ruiten in. Ook schreven ze anti-overheidsleuzen op de muren.

Anti-corruptie-instituut

President Joko Widodo, die onlangs werd verkozen voor een tweede termijn, pleitte tijdens de verkiezingen voor transparant bestuur. De studenten willen dat de president zijn bevoegdheden gebruikt om de wet op te schorten, maar Widodo heeft al gezegd dat hij dat niet van plan is.

De onafhankelijke anti-corruptie-organisatie KPK werd in 2002 opgericht en heeft sindsdien al honderden functionarissen en zakenmensen wegens corruptie veroordeeld weten te krijgen. Daarmee heeft het instituut veel vijanden gemaakt, onder wie ook corrupte parlementariërs en politieagenten. In de nieuwe wet staat dat een extern bestuur toezicht gaat houden op de organisatie.

Dit bestuur moet bijvoorbeeld vooraf toestemming geven voor afluisteroperaties om corruptie mee op te sporen. De studenten zijn bang dat de onafhankelijkheid van de organisatie hierdoor verloren gaat.