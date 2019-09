Broer van Algerijnse oud-president Bouteflika moet 15 jaar de cel in

Said Bouteflika, de broer van de Algerijnse oud-president Abdelaziz Bouteflika, is veroordeeld tot 15 jaar cel voor samenzwering tegen de Algerijnse staat. Twee oud-chefs van de inlichtingendiensten hebben dezelfde straf gekregen.

Bouteflika's jongere broer Said was jarenlang de adviseur van de president. Nadat de gezondheid van de president in 2013 door een beroerte achteruit was gegaan, was Said Bouteflika de feitelijke machthebber van Algerije.

Hij en de andere veroordeelden zijn volgens de militaire rechtbank verantwoordelijk voor het onderdrukken van de massale protesten in Algerije in maart van dit jaar, wat uiteindelijk uitmondde in het vertrek van de president. Tijdens de toenemende protesten zouden de drie hebben overlegd over het uitroepen van de noodtoestand en het ontslaan van legerleider Salah. Na de val van de president werden ze in mei opgepakt.

Veel Algerijnen nog niet tevreden

De huidige Algerijnse regering, onder leiding van interim-president Bensalah, wil met de veroordelingen van de oude hoofdrolspelers de bevolking overtuigen dat het bewind serieus werk maakt van het aanpakken van de oude politieke elite.

Intussen zijn veel Algerijnen nog niet tevreden. Sinds de val van Bouteflika zijn er nog altijd geen presidentsverkiezingen gehouden. Die waren gepland voor 4 juli, maar werden een maand daarvoor uitgesteld.