Schadevergoeding voor ouders vermoorde Ximena uit Den Haag

De vader, moeder en broer van de vermoorde Ximena Pieterse uit Den Haag hebben recht op een schadevergoeding van 61.000 euro van de moordenaar van hun dochter en zus. Dat heeft de Haagse rechtbank vandaag bepaald.

"Eindelijk, na 7,5 jaar shit kunnen we er nu een streep onder zetten", zegt moeder Manuela Pieterse tegen Omroep West.

Ximena Pieterse werd in februari 2012 vermoord. Ze was toen 15. De moordenaar werd veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs. Hij zit sinds twee jaar in een tbs-kliniek. De ouders en broer van Ximena stapten vorig jaar naar de rechter. Ze eisten 67.000 euro van de moordenaar voor zogeheten shockschade.

Psychiatrische hulp

De rechter oordeelt vandaag dat die shockschade voor een groot deel is vastgesteld: vader, moeder en broer hebben elk recht op vergoeding van onder meer de kosten die ze moesten maken voor psychiatrische hulp en medicijnen na de moord. Op basis van het oordeel van een deskundige concludeert de rechtbank dat het aannemelijk is dat alle drie acute stress en posttraumatische stress hebben opgelopen door de gewelddadige dood van het meisje.

De schadevergoeding valt iets lager uit dan de eis van Ximena's familie, omdat het voor de rechter onduidelijk is of sprake is van gederfde inkomsten.

"Het is een opluchting dat we het boek nu kunnen sluiten. Het is ook een apart gevoel, je bent er zo intensief mee bezig en dan is het nu klaar. Het is een dubbel gevoel", aldus Manuela Pieterse.

Tien euro per week

De moordenaar van Ximena kan in hoger beroep tegen het oordeel van de rechtbank. Daarnaast is het de vraag of hij de schadevergoeding kan betalen. "'Hij zit in een tbs-kliniek het is nu de vraag wat hij kan missen. 10 euro per week misschien? Het vonnis gaat nu naar een deurwaarder en die bekijkt de betalingsmogelijkheden", aldus de raadsvrouw van de familie.