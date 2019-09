'Roemeense' buffeltreinen gaan terug naar NS

De 48 niet door Roemenië opgehaalde buffeltreinen gaan terug naar de NS. Dat is de uitspraak in een kort geding dat de NS had aangespannen tegen het Roemeense Ferotrans.

Dat bedrijf kocht in 2014 en 2017 de verouderde treinstellen van de NS. De treinen zouden uiterlijk in april vorig jaar worden opgehaald uit Nijmegen, waar ze op een rangeerterrein stonden, maar dat is tot op heden niet gebeurd.

Niet de juiste papieren

Vanwege de vernieuwing van het spoor rond Nijmegen staan de treinen in de weg. Ferotrans betoogde gisteren bij de zitting dat ze de treinen niet konden ophalen omdat de NS de juiste papieren niet leverde. Volgens de NS werd juist alles gedaan om te zorgen dat Ferotrans de treinen kon meenemen.

De rechter noemde het "een gepasseerd station" om er samen uit te komen. De NS vroeg het eigendom van de treinen en daar is de rechter nu in meegegaan.

Kop-staart-vonnis

"Voor 1 oktober gaan we de treinen daar weghalen, want ProRail gaat werken aan het terrein waar ze nu staan", zegt NS-woordvoerder Leonie Bosselaar. "We moeten nog even kijken waarheen, want het gaat om zo'n 2,5 kilometer aan treinen. Daarna zoeken we een definitieve oplossing."

Vanwege het spoedeisend belang van de zaak is een zogenoemd kop-staart-vonnis uitgesproken. Dat houdt in dat de rechter een beslissing heeft genomen, maar dat een gemotiveerd vonnis later volgt.