Brits parlement legt regering vuur aan de schenen na brexit-schorsing

Het Britse parlement is bijeen om de uitspraak van het Hooggerechtshof te bespreken die de regering-Johnson ernstig in verlegenheid heeft gebracht. Het Britse Hooggerechtshof oordeelde gisteren dat Johnsons schorsing van het parlement in aanloop naar de brexit onwettig is en daarom zijn de parlementsleden vanmiddag weer aan de slag gegaan.

De hoogste juridisch adviseur van de Britse regering kreeg meteen kritische vragen van de oppositie voor de kiezen. Deze Geoffrey Cox zei dat de regering-Johnson het oordeel van de rechters accepteert, maar dat hij en zijn regering altijd in de veronderstelling verkeerden dat de schorsing wettelijk geoorloofd was. "We handelden te goeder trouw", zei Cox.

Premier Boris Johnson spreekt het parlement later vandaag toe. Hij is vanochtend vervroegd teruggevlogen vanuit New York, waar hij de Algemene Vergadering van de VN bijwoonde. Gisteren zei hij dat hij het zeer oneens is met de rechters en dat de uitspraak de onderhandelingen met de EU bemoeilijkt, maar dat hij deze wel respecteert.

Valse voorwendselen

De tien rechters vinden unaniem dat het parlement door de vijf weken schorsing zijn grondwettelijke taken niet kon uitoefenen. Bovendien heeft Johnson volgens de rechters het parlement onder valse voorwendselen naar huis gestuurd.

Het parlement was oorspronkelijk geschorst tot 14 oktober, tweeënhalve week voor de brexit-deadline op 31 oktober. Volgens de oppositie in het Lagerhuis was dat een strategie van de premier om zijn brexit-plannen erdoor te drukken, zonder belemmering van het parlement.