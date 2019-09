Inspectie tikt 'onveilige' school in Heemskerk op de vingers

De Inspectie van het Onderwijs heeft het Kennemer College Beroepsgericht in Heemskerk op de vingers getikt. Het is er niet veilig en een goed veiligheidsbeleid ontbreekt, zegt de Inspectie.

De school kwam eerder in het nieuws toen een onderwijsassistent een leerling in zijn nekvel greep. De assistent werd aanvankelijk geschorst, maar kon later weer aan het werk.

Jeugdbende actief

Naar nu blijkt, maakte dat voorval deel uit van een reeks incidenten. De school staat midden in de Pilotenbuurt, een wijk waar tot dit voorjaar een jeugdbende actief was. De bende, waarvan leden op de school zaten, zou verantwoordelijk zijn voor een aantal zware mishandelingen.

Eind vorig jaar hoorde de Inspectie dat de bendeleden ook op de school voor onrust zorgden. De school schorste de bendeleden en zette beveiligingsmensen in. Maar daar bleef het bij, zegt de Inspectie nu. Er is geen veiligheidsbeleid opgesteld en het is onduidelijk wat er gedaan moet worden als het weer misgaat.

Waan van de dag

"De schoolleiding is opgeslokt door de waan van de dag", stelt de Inspectie. Dat heeft ook inhoudelijke gevolgen: "de kwaliteit van het onderwijs vertoont belangrijke tekortkomingen. Deze school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen."

Interim-directeur Theo Jaspers laat weten dat hij sinds vorig jaar september aan een 'hersteltraject' werkt. "Ik ben hier met een opdracht", zegt hij bij NH Nieuws. De Inspectiedienst van het Onderwijs heeft de school tot volgend jaar zomer de tijd gegeven om verbeteringen door te voeren.