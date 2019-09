Olieproductie van Saudi-Arabië weer op peil, sneller dan verwacht

De olieproductie van Saudi-Arabië is hersteld. Het staatsoliebedrijf Saudi Aramco pompt inmiddels 11,3 miljoen vaten per dag op en hoopt in november de normale productie van 12 miljoen vaten per dag te bereiken. Dat melden bronnen aan Bloomberg en Reuters.

De olieproductie is daarmee terug op het niveau van voor de aanslagen, een week eerder dan waarop was gerekend. Raketaanvallen vernielden op 14 september een deel van de olie-installaties, waardoor de olieproductie halveerde. Saudi-Arabië is goed voor 10 procent van de wereldolieproductie.

De olieprijs daalt na de berichten. Een vat ruwe Brentolie kost nu 62 dollar, tegen 69 dollar vlak na de aanslagen. Ook de benzineprijs aan de pomp daalt weer. De prijs van een liter benzine en diesel steeg na de aanslagen met 2 à 3 cent.

Gekalmeerd

Saudi-Aramco stelde alles in het werk om de olieproductie zo snel mogelijk te herstellen en verzekerde de grote afnemers in met name Azië dat er genoeg olie geleverd zou worden. De vrees voor olietekorten nam daardoor af en verminderde de druk op de olieprijs.

Ook het uitblijven van nieuwe aanslagen en verdere onrust in de regio kalmeert de prijzen. Saudi-Arabië wijst naar Iran als boosdoener, wat Iran weer ontkent, maar tot represailles heeft het nog niet geleid.

Een andere factor voor de demping van de olieprijs zijn de mindere economische vooruitzichten voor de wereldeconomie en de kans op een recessie in Europa. Minder economische activiteit remt de vraag naar energie.