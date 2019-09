Man overlijdt na Zeeuwse healingsessie, politie doet onderzoek

Een nog onbekende man is vannacht overleden na een healingsessie in een woning in IJzendijke, in Zeeland. De man raakte onwel en werd door een aantal mensen bij het poliklinisch ziekenhuis in Oostburg afgeleverd. Vandaar is hij in allerijl naar een ziekenhuis in Gent overgebracht. Hij overleed korte tijd later.

Een 36-jarige man uit Terneuzen is aangehouden, meldt Omroep Zeeland.

De politie onderzoekt de precieze toedracht van het incident. Dat gebeurt in de woning in IJzendijke en bij het ziekenhuis in Oostburg, waar de man rond 03.00 uur werd afgeleverd. Volgens de politie hebben getuigen tot nu toe tegenstrijdige verklaringen afgelegd over wat er is gebeurd is. Wel is duidelijk dat de man hallucinerende middelen heeft gebruikt.

Healing is een overkoepelende term voor allerlei alternatieve geneeswijzen, waar bijvoorbeeld rituele behandelmethoden als reiki en magnetiseren onder vallen. De laatste tijd is het drinken van ayahuasca thee op healingsessies populair. In de thee zitten bestanddelen van harddrugs.