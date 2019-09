OM haalt ruim twee ton op met tassenveiling van Chanel en Gucci

Een veiling van dure tassen die door het Openbaar Ministerie in beslag waren genomen bij verscheidene criminelen, heeft 232.000 euro opgeleverd. Liefhebbers konden vorige maand bieden op de tassen van onder meer Chanel en Gucci. Ook gingen schoenen van Louboutin onder de hamer.

Het OM legt al geregeld beslag op dure auto's, maar het afzonderlijk veilen van designspullen is nieuw.

"Het idee is ontstaan tijdens een zoeking", zegt de projectleider van het Openbaar Ministerie. "Daar werd een scooter in beslag genomen die tweedehands nog misschien tweeduizend euro oplevert, maar een Hermès Birkin-tas die daar stond werd eigenlijk over het hoofd gezien, terwijl die nog meer dan tienduizend euro kan opleveren."

Voor de Staat

Het geld van de veiling gaat naar de staatskas. Het wordt gebruikt om slachtoffers te betalen. Ook wordt er geld gereserveerd voor het geval de rechter bepaalt dat de criminelen geld aan de Staat moeten betalen.

Later dit jaar is er nog een veiling van designspullen.