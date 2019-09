Goede zomer voor eigenaars van zonnepanelen

Door het mooie weer hebben zonnepanelen de afgelopen zomer zo'n tien procent meer opgebracht dan andere jaren. Vooral augustus was een topmaand, zegt Milieu Centraal. De duurzaamheidsorganisatie heeft met gegevens van onder meer het KNMI uitgerekend dat de opbrengst in die maand zelfs 16 procent hoger lag.

In totaal werd er van mei tot en met augustus 109 miljoen kilowattuur stroom meer opgewekt dan tijdens een gemiddelde zomer in de afgelopen 25 jaar. Dat is genoeg om 38.000 huishoudens in Nederland een jaar lang van stroom te voorzien.

De hoge opbrengst komt niet alleen doordat er veel zonuren waren, maar ook doordat de zon erg krachtig scheen. Toch was de zonnige maand juli niet zo gunstig en dat komt doordat ook de hoogte van de temperatuur meetelt. Bij hogere temperaturen wordt de opbrengst van zonnepanelen lager. Voor elke 10 graden temperatuurstijging, daalt de opbrengst van zonnepanelen met zo'n 5 procent.

Meer zonnepanelen

Volgens Milieu Centraal hadden eind vorig jaar zo'n 800.000 huizen zonnepanelen. Een jaar eerder waren dat er nog 630.000. Inmiddels heeft een op tien Nederlandse huishoudens zonnepanelen geïnstalleerd.