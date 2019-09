Burgemeester wil jongerenoverlast bij circus Heerlen aanpakken

Burgemeester Roemer van Heerlen wil korte metten maken met een groep jongeren die overlast veroorzaakt bij het circus dat in de stad staat. Circusartiesten en bezoekers worden geïntimideerd en circusdieren bekogeld met stenen. "Het is een laffe daad", zegt de burgemeester bij 1Limburg.

Hij laat de groep jongeren in kaart brengen en wil de grootste raddraaiers een omgevingsverbod opleggen.

De eerste meldingen van overlast rond circus Freiwald kwamen zondag. Een woordvoerster: "De jeugd gooit met stenen in de wagens van de dieren. Ze zijn ook in de wagens gaan zitten. Op een dag zijn ze de circustent ingegaan, hebben ze popcorn gestolen. Ze rennen de tent tijdens de voorstelling in en uit. Ze gooien ook met stenen tegen de wagens waar de mensen in wonen."

Ouders aanspreken

Het circus let sinds zondag extra op de dieren, zoals de kamelen en de olifant en een aantal bewoners loopt met de circusartiesten mee als ze de buurt ingaan. "Ik ben net zo geschokt als de buurt", zegt burgemeester Roemer. "Het is onacceptabel wat daar gebeurt."

De gemeente onderzoekt nu wie de overlastgevers zijn. "We zullen de ouders van de jongeren inschakelen. Want waarschijnlijk weten die niet wat ze uitspoken", zegt Roemer.

Voor een gebiedsverbod is duidelijkheid nodig: "Ik moet wel goed kunnen aantonen dat deze jongeren zich misdragen hebben, anders krijg ik geen toestemming van de rechter om een verbod op te leggen." Politie, straatcoaches en handhaving houden de komende tijd extra toezicht rond het circus.