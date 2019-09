Zaanstad pakt onveilige bruggen aan en burgemeester maakt excuses

Om nieuwe ongelukken op de bruggen over de Zaan te voorkomen, gaat de gemeente extra camera's plaatsen. Ook worden de beweegbare delen van alle bruggen geel geverfd. "Beter laat dan nooit", reageert Wesley Fontijn, wiens moeder in 2015 overleed toen ze van de Den Uylbrug in Zaanstad afviel.

Burgemeester Hamming van Zaanstad kondigde de maatregelen gisteravond aan. Ook bood hij zijn excuses aan. "Risico's tot nul reduceren kan niet, maar we kunnen ons wel maximaal voor onze burgers inspannen", zei hij tegen NH Nieuws. "Hadden we anders moeten handelen? Uiteraard. We betreuren dat we het niet goed hebben aangepakt."

Leed veroorzaakt

Hammings reactie volgt op een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), eerder deze maand. De raad onderzocht een ongeluk met een ouder echtpaar, in november vorig jaar. Een 77-jarige man en zijn 78-jarige echtgenote liepen toen over een brug die plotseling openging. Ze vielen beiden van grote hoogte naar beneden. De vrouw klapte op het asfalt. De man kwam in de Zaan terecht en hij werd door voorbijgangers uit het water gehaald.

Net als bij het dodelijk ongeluk met de moeder van Wesley Fontijn in 2015 was het echtpaar niet opgemerkt door de brugwachter, die de vier bruggen in Zaanstad vanuit een kantoorgebouw op afstand bedient. Volgens het OVV-rapport gaven de camera's op de brug ook geen compleet zicht.

"We hebben een paar stevige rapporten gehad. Daar hebben we nu conclusies uit getrokken. En daar past dan ook bij dat we moeten constateren dat we sneller hadden kunnen handelen en eerder maatregelen hadden kunnen nemen. Dat heeft wellicht leed veroorzaakt dat we wellicht hadden kunnen voorkomen", zegt de burgemeester.

Detectiesysteem

Wesley Fontijn is blij dat er nu eindelijk werk wordt gemaakt van de veiligheid van de bruggen. Maar met extra camera's en een opvallend kleurtje van het beweegbare deel van de bruggen ben je er nog niet, zegt hij. Fontijn wil dat er ook een detectiesysteem in de bruggen komt, zodat altijd duidelijk is of er zich nog iemand op het te openen brugdeel bevindt.