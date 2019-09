Helft schooldirecteuren wil verbod uitzendbureaus in het onderwijs

20.000 euro

Een directeur van een school voor speciaal onderwijs in Hoorn zegt dat een vervanger voor minder dan een half jaar 20.000 euro extra kost. "Er gaat zoveel publiek geld naar die bureaus. Dat is allemaal geld dat bedoeld is voor leerlingen en scholen." Ze pleit voor een verbod, maar dat is volgens de Vereniging van Schoolleiders niet nodig.

Een woordvoerder van het Ministerie van Onderwijs laat aan de Volkskrant weten dat dat bovendien niet zomaar mogelijk is. Minister Slob ziet liever dat scholen samen een vuist maken tegen de uitzendbranche: in Amsterdam spraken acht besturen afgelopen zomer af om geen vaste vacatures meer in te vullen met leerkrachten die via uitzendbureaus komen.