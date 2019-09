Nederland vecht bij VN voor seksuele rechten en gezondheidszorg

Samen met 58 landen heeft minister Kaag voor Buitenlandse Handel een lans gebroken voor het wereldwijde behoud van seksuele rechten en gezondheidszorg voor vrouwen. Daaronder valt ook het recht op abortus.

Aanleiding was een verklaring van de Verenigde Staten en 12 andere landen om het recht op seksuele voorlichting of abortus te beperken. "De VS en een aantal andere landen, waaronder Polen en Hongarije, hebben zich uitgesproken tegen seksuele rechten en seksuele gezondheidszorg voor vrouwen en meisjes, op een manier die heel conservatief is", zegt Kaag.

"Wij hebben als Nederland meteen ingezet op een antwoord daarop, om ons uit te spreken vóór dat recht. Dat is een fundamenteel recht, daar wordt niet meer over onderhandeld."

Schrappen

De Verenigde Staten willen ook dat bepaalde woorden uit VN-teksten en -documenten worden geschrapt. Bijvoorbeeld door het niet meer te hebben over 'rechten op seksuele gezondheid', maar 'gezondheid voor jonge mensen'. Dat is voor Kaag te vaag, want het is volgens haar dan onduidelijk of abortus daar nog onder valt.

"In tijden van zorg over mensenrechten merk je vaak dat vrouwen en meisjesrechten fungeren als een kanarie in de kolenmijn", zegt Kaag. Als het daar niet goed mee gaat, volgen andere rechten ook, voegt ze eraan toe.

"Toegang tot seksuele gezondheidszorg en voorzieningen zijn ook heel belangrijk voor kwetsbare bevolkingsgroepen, waaronder de lhbti-gemeenschap. Die zal dan ook snel uitgesloten raken. Al die dingen zijn voor ons eigenlijk niet meer voor te stellen in Nederland, maar we zetten ons ervoor in dat dit wereldwijd blijft bestaan. Dus het is een stem voor."