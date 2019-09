'NAM dreigde gaskraan voortijdig dicht te draaien'

De NAM heeft vorig jaar gedreigd de gaskraan voortijdig dicht te draaien, met als gevolg dat de energievoorziening in Nederland in gevaar zou komen.

Uit een geheim verslag dat in handen is van RTV Noord blijkt dat NAM-directeur Thijs Jurgens op het ministerie in Den Haag in augustus vorig jaar zei dat "zolang NAM de aansprakelijkheid houdt, NAM zal moeten acteren om de veiligheid zo snel mogelijk te garanderen". Dat zou als gevolg kunnen hebben dat de gaskraan eerder dicht moet dan "wat praktisch is voor Nederland".

Het was volgens het kabinet op het moment van het gesprek onmogelijk om bijvoorbeeld het Groningenveld veel eerder te sluiten. Dat zou negatieve gevolgen hebben voor de energievoorziening. De NAM wilde volgens RTV Noord af van de aansprakelijkheid.

'Context ontbreekt'

Het gaswinningsbedrijf laat in een schriftelijke reactie aan RTV Noord weten het verslag met daarin de woorden van Jurgens nooit ontvangen te hebben en dus ook niet te kennen.

De NAM ontkent niet dat de betreffende woorden door Jurgens zijn uitgesproken, maar ze moeten niet worden gezien als drukmiddel. "De context ontbreekt waarbinnen de opmerkingen in het verslag zijn gemaakt", aldus de NAM.

Volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn de opmerkingen van Jurgens "door EZK-medewerkers nooit gehoord of ervaren" als dreigement. "De NAM heeft een winningsplicht en kan de gaskraan niet eigenhandig dichtdraaien", zegt een woordvoerder van het ministerie.

Twee weken geleden kondigde het kabinet nog aan de gaswinning eerder dan gepland te willen beëindigen. Minister Wiebes gaat nu uit van medio 2022.