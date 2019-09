Placido Domingo stopt bij Metropolitan Opera na #metoo-beschuldigingen

De wereldberoemde operazanger Placido Domingo (78) treedt niet meer op bij de Metropolitan Opera in New York. In samenspraak met het operahuis heeft hij besloten alle toekomstige optredens te annuleren, omdat hij door meerdere vrouwen wordt beschuldigd van seksueel wangedrag.

Domingo, een van 's werelds bekendste tenoren, zou morgen optreden in een vertolking van Macbeth. De Spaanse zanger zegt dat hij zelf de beslissing heeft genomen om toch niet op het toneel te verschijnen. "Als ik zou optreden, zou dat te veel afleiden van het harde werk dat mijn collega's leveren." Hij blijft de aantijgingen tegen zijn persoon ontkennen.

De afgelopen weken hebben tientallen vrouwen zich gemeld die zeggen slachtoffer te zijn van seksueel wangedrag van Domingo. Hij begon meestal met opmerkingen en ging daarna over tot handtastelijkheden en ongewenst zoenen, zeggen ze. In sommige gevallen had hij ook seks met ze.

Eerder annuleerden andere operahuizen al optredens van Domingo. Los Angeles Opera, waar hij sinds 2003 algemeen directeur is, doet nog onderzoek naar de aantijgingen.