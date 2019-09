Vrouw tot bloedens toe gebeten door hond in parkeergarage

In de parkeergarage van een zorgcomplex in Waalwijk is vanavond een vrouw ernstig gewond geraakt door een aanval van een hond.

Het slachtoffer is volgens de politie een oudere dame die in de parkeergarage haar hondje uitliet. Toen ze iemand anders met twee honden passeerde, zou een van die honden zijn losgeschoten.

Wat er daarna gebeurde is volgens de politie nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk viel de hond de vrouw aan, maar het kan ook zijn dat zij werd gebeten toen ze haar eigen hond probeerde te beschermen.

De vrouw liep meerdere bijtwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. Een getuige zegt tegen Omroep Brabant dat ze er ernstig aan toe was en dat ze hevig bloedde aan een been.