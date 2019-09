Nico Kip bezoekt executieplek vader: 'We hadden geen gedag gezegd'

Nico Kip was 13 toen zijn vader werd gedood. Hij herinnert hem zich nog goed. "Ik heb altijd veel met mijn vader gewandeld. Zaterdag en zondag waren onze vaste wandeldagen, dus we hebben altijd veel contact gehad", vertelt Kip in het NOS Radio 1 Journaal.

Zijn vader zat in het verzet en vervalste persoonsbewijzen voor onderduikers. Op een dag kwam hij niet meer terug van zijn werk. Die ochtend zagen ze elkaar voor het laatst, zonder dat te beseffen. "We hebben elkaar geen fijne dag gewenst, iedereen in het gezin deed gewoon zijn ding. Je besefte niet dat dat het laatste moment was dat je je vader zag."

Het gezin kreeg te horen dat zijn vader door de Duitsers gevangen was genomen. In een brief liet de man zijn gezin weten dat hij verwachtte snel vrij te komen en dat ze zich geen zorgen hoefden te maken. "Mijn zus moest gewoon examen doen, schreef hij, en ik ging op zomervakantie naar de boerderij waar ik elke zomer naartoe ging."