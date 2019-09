In Chersonissos voelt bijna iedereen de pijn van Thomas Cook

Het probleem is volgens Chalkiadakis dat touroperators altijd achteraf betalen. "De gasten die hier sinds 15 juli verbleven, hebben gegeten, geslapen, gedronken. Maar er is nog niet voor betaald." Dat is gebruikelijk, maar nu dus wel een probleem voor de hotels. "Normaal was de volgende betaling 3 oktober. Maar die komt nu natuurlijk niet. Een bedrijf dat failliet is, gaat niet meer betalen."

De meeste hotels in de regio hebben ook hun contracten voor 2020 al getekend. Met de kamers die gekocht waren door Thomas Cook moeten ze nu opnieuw de markt op. Dat is laat, toch denken de eigenaren in Chersonissos dat het wel los loopt. "Mijn tweede naam is relaxt," zegt Vasillis Tsamandouras van Kyknos Hotel lachend.

"Normaal gesproken proberen ze je onderuit te halen, natuurlijk." De onderhandelingen met andere touroperators zullen hard zijn, denkt hij. "Maar ik heb er vertrouwen in, want wij hebben een goed product. We gaan heus wel een goede nieuwe partner vinden voor volgend jaar."

Nikos Chalkiadakis: "voor 2020 hebben we de contracten gesloten, maar natuurlijk gaat iemand anders die overnemen. Daar heb ik niet zoveel vrees over." Beide mannen denken dat de pijn vooral in de komende maanden gevoeld zal worden, ze zijn zeker over de toekomst. "De vraag voor deze regio blijft, de mensen komen hier graag. Het komt goed."