Drugsbendes als die van Taghi opsporen, wat kunnen AIVD en MIVD doen?

Over de grens

"Het Nederlandse Openbaar Ministerie kan niet zelfstandig onderzoek doen in het buitenland", legt Willemijn Aerdts uit. Ze is inlichtingenexpert aan de universiteit Leiden. "Dat op eigen houtje onderzoek doen in een ander land mogen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wel."

Ervan uitgaande dat Taghi en andere kopstukken in dit proces zich niet in Nederland bevinden, moeten we dus over de grens kijken. "Maar het Openbaar Ministerie moet natuurlijk weten waar iemand zit, voor ze een rechtshulpverzoek kunnen indienen. Zo lang ze niet weten waar hij zit, kunnen ze ook geen ander land om hulp vragen."

De AIVD en MIVD kunnen wel informatie verzamelen zonder toestemming van het andere land.

Waarom gebeurt het nog niet?

Het Openbaar Ministerie is er in Nederland voor het vervolgen van strafbare feiten. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben een andere taak: de nationale veiligheid en democratische rechtsorde te beschermen. Bijvoorbeeld door het opsporen van terroristen.

De AIVD en MIVD zullen pas in actie komen, als zij denken dat de nationale veiligheid en democratische rechtsorde in het geding zijn. Het lijkt erop dat minister Grapperhaus vindt dat met de moord op advocaat Derk Wiersum dat punt is bereikt.

"Ik denk dat er met de moord op de advocaat een grens overschreden is en dat dit wordt gezien als aanval op de democratische rechtsstaat", zegt Aerdts. "En dan zou het dus gerechtvaardigd kunnen zijn die diensten er op te zetten."

Aerdts benadrukt dat de diensten geen verlengstuk zijn van het Openbaar Ministerie. "De inlichtingendiensten zijn niet op zoek naar bewijzen, maar zijn er puur om de dreiging voor de rechtsorde af te wenden. Als de dreiging niet meer bestaat heeft de dienst goed z'n werk gedaan."