Garantiefonds SGR: geldschieter in tijden van reiscrises

De afgelopen jaren keerde de SGR op deze manier meer dan 50 miljoen euro uit aan reizigers die werden gedupeerd door failliete reisaanbieders, zoals bij Oad in 2013 en TravelBird in 2018.

Hoeveel geld de SGR moet uitgeven om Thomas Cook-reizigers tegemoet te komen, is nog onduidelijk. Het is in ieder geval een flink deel van de pot waarin momenteel zo'n 90 miljoen zit, zegt reisspecialist en onderzoeker Marco van Leeuwen, van de Breda University of Applied Sciences. "Die kas is de afgelopen jaren zorgvuldig opgebouwd. Daardoor kunnen alle kosten gedekt worden, maar die kas zal daarna wel weer moeten worden aangevuld."

Ook de SGR zegt dat het nog onduidelijk is hoeveel geld er zal worden uitgekeerd, "Maar zeker is dat de kosten kunnen worden gedekt."

Voordeel

Volgens Van Leeuwen is dat wel het spannende. "Er zit dus zo'n 90 miljoen euro in die kas en er gaat een onbekend bedrag uit. Nadat de curatoren hebben gekeken naar mogelijkheden zoals een doorstart of overname, kunnen de uiteindelijke kosten nog omlaag."

Maar: geld uitkeren aan gedupeerden bij financieel onvermogen van een reisaanbieder is dan ook de reden van het bestaan van de SGR. "Het bewijst nu zijn bestaansrecht", zegt Van Leeuwen. "Soms vergeten klanten die losse tickets en losse hotelkamers boeken, die geen onderdeel uitmaken van een pakketreis, dat zoiets kan gebeuren."

"In het geval van Thomas Cook staan tot de winter meer dan 40.000 reizen op de agenda. Die zijn door klanten betaald en zij hoeven niet bang te zijn. Een voordeel voor de consument dus."