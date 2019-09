Nieuw Steunpunt Buza tegen ongewenst gedrag

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil het voor mensen van buiten het departement makkelijker maken om melding te maken van grensoverschrijdend gedrag door een ambtenaar. Iedereen die een integriteitsschending wil opgeven, kan bij een 'steunpunt' terecht om te overleggen of advies te vragen.

Het steunpunt is ingesteld op voorspraak van medewerkers van hulporganisaties die zeiden dat ze te maken hadden met seksuele intimidatie door één ambtenaar van Buitenlandse Zaken. Ze hadden moeite om klachten in te dienen.

Het ministerie wil verder niets kwijt over wat er precies is gebeurd, maar eerder kwam naar buiten dat de betrokken ambtenaar is berispt na verschillende klachten over grensoverschrijdend gedrag.

Het nieuwe steunpunt moet een luisterend oor bieden, vragen beantwoorden en de weg wijzen. Het steunpunt doet zelf geen onderzoek. Eventueel kan het meldingen rechtstreeks onder de aandacht brengen van de hoogste ambtenaar van het ministerie. De medewerker van het steunpunt kent de organisatie van Buitenlandse Zaken, maar werkt zelf bij een ander departement.

Het ministerie noemt elke vorm van grensoverschrijdend gedrag onaanvaardbaar.