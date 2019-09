Cartoonistencollectief Gorilla wint Inktspotprijs

De jury bestond uit Giselinde Kuipers, hoogleraar cultuur sociologie, Harald Vlugt, beeldend kunstenaar, en Sheila Sitalsing, journalist en columnist. De Inktspotprijs wordt georganiseerd door Stichting Pers & Prent.

Bij aanvang van de uitreiking in perscentrum Nieuwspoort sprak juryvoorzitter Sitalsing over het veranderende klimaat voor cartoonisten, naar aanleiding van het besluit van The New York Times om te stoppen met politieke spotprenten in de internationale editie. Die beslissing kwam na ophef over een volgens critici antisemitische tekening van Donald Trump.

Weinig harde tekeningen

"Leidt dit soort commotie, en dit soort reacties op de commotie, ertoe dat tekenaars met de handrem erop tekenen?" vroeg Sitalsing zich af. "Bevreesd voor de toorn van links of rechts, bevreesd dat hun opdrachtgevers zullen bezwijken onder de toorn van links of rechts?"

In De Volkskrant zei Saskia van Loenen, bestuurslid van Stichting Pers & Prent, dat er "de laatste jaren weinig echt harde tekeningen voor de Inktspotprijs worden ingestuurd". "Vroeger gebeurde dat vaker", zei ze, "bijvoorbeeld met de cartoons van Gregorius Nekschot, maar de afgelopen jaren heb ik daar een stuk minder van gezien."

Sitalsing zei dat ze zich "óók een beetje had voorbereid op snoeiharde, confronterende beelden, op tekeningen die we woedend opzij zouden leggen om iets dat écht niet kan, op opspattend bloed en rollende koppen, op verhitte discussies tussen ons drietjes. Op, als ik een groot cliché mag aanhalen, dingen die schuren. Daar hadden we best meer van willen zien."