Den Helder mag vrouw verplichten appelgroen huis te laten overschilderen

Van Amersfoort spande een rechtszaak aan tegen de gemeente. Om zich een oordeel te kunnen vormen, heeft de rechter zelf een bezoek gebracht aan het huis. Er werd toen vastgesteld dat de gevelkleur "buitensporig afwijkt" van de omgeving. Vandaag oordeelde de rechter dat de gemeente de bejaarde vrouw mag verplichten het huis te laten overschilderen.

In reactie op de uitspraak zei de bewoonster dat ze niet gelijk de schilder gaat bellen. Ze wil nog in beroep gaan. "Het gaat mij in deze zaak om het principe".

Volgens de vrouw zijn er meer huizen in de wijk die niet in pasteltinten zijn geschilderd, bijvoorbeeld in rood of antracietgrijs. "Daar zegt de rechter helemaal niks over. Ik vind dat ze dat wel had moeten doen", stelt van Amersfoort.

Cyclaamroze

Het is niet de eerste keer dat de vrouw haar huis in opvallende kleuren schildert. 43 jaar geleden gaf ze de muren al een appelgroene kleur. Jaren later veranderde ze het naar cyclaamroze. In 2007 koos van Amersfoort opnieuw voor groen. Ondanks het protest van de buren kreeg ze toestemming van de gemeente Den Helder. Tien jaar later, in 2017, veranderde ze de lichte kleur groen naar het fellere "puur bamboe" groen; de appelgroene kleur waar haar buren tegen protesteerden.

Dat de gemeente eerder toestemming gaf voor de groene verf is volgens de rechter niet van belang omdat het toen om een minder felle tint groen ging.