'Johnson zit na uitspraak Hoge Raad klem, dit is een nachtmerrie'

De uitspraak van de Hoge Raad kwam onverwacht. Er werd getwijfeld of de rechter zich wel over deze zaak kon uitspreken. Een lagere Engelse rechtbank besloot eerder dat de schorsing een politieke zaak was waar rechters zich niet mee mochten bemoeien. Een Schotse rechter had het besluit eerder al wel onwettig genoemd. "Dat dit besluit nu unaniem door de elf hoogste rechters van Groot-Brittannië genomen is zegt veel", aldus Tim de Wit. "Daardoor is er nu geen twijfel meer over de zaak."

Wat de uitspraak precies betekent, is nog onduidelijk. Morgen komt het parlement bijeen. Zeker is dat de voltallige oppositie wil dat Johnson vertrekt. Het is aannemelijk dat er een motie van wantrouwen ingediend wordt. Zelf zit de premier nog in New York voor een VN-klimaatconferentie. Daar zei hij dat hij het oneens is met de rechters. Ook zou de uitspraak brexit-onderhandelingen met de EU bemoeilijken.

Toch respecteert Johnson het besluit. De premier vertrekt vervroegd uit New York om morgen in Londen te zijn als het Lagerhuis weer bijeenkomt. Hij sluit niet uit dat hij een nieuwe poging zal doen om het parlement te verdagen. Zijn streven is nog steeds om de Europese Unie op 31 oktober te verlaten.

Brexit

"De rechter heeft gezegd dat het onwettig is wat Johnson gedaan heeft, maar wat voor gevolgen dit heeft weet op dit moment niemand", zegt De Wit. "Dit is in de moderne geschiedenis niet voorgekomen. Hier zijn geen precedenten voor, maar een ding staat vast: Johnson zit nu helemaal vast. Dit is een nachtmerrie voor hem. De rechters zijn veel verder gegaan dan hij gehoopt had."

Het enige dat vaststaat, is dat de uitspraak geen directe gevolgen heeft voor de brexit. Downing Street liet vandaag al weten dat dit het Verenigd Koninkrijk "niet afschrikt" om de EU te verlaten. "Dit is een politieke kwestie", zegt De Wit. "Het is mogelijk dat de uitspraak gevolgen heeft voor de brexit, maar dan alleen indirect."