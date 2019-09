Boetes voor agressieve passagiers Transavia-vlucht

Vier passagiers die tijdens een vlucht van Dubai naar Amsterdam zoveel overlast veroorzaakten dat er een tussenlanding gemaakt moest worden, zijn door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot geldboetes. Ook moeten ze een schadevergoeding van 2000 euro betalen aan Transavia.

De verdachten zijn twee zussen van 32 en 27 en twee mannen van 24 en 23 die elkaar voor de vlucht niet kenden. Al vanaf het instappen zou er gedoe zijn geweest met de vier en dat escaleerde tijdens de vlucht. Volgens getuigen waren ze luidruchtig, intimiderend en bedreigden ze verschillende bemanningsleden en andere passagiers. Zo zou over de purser gezegd zijn: "Als ik haar op straat tegenkom, sla ik haar".

Ook na het geven van een officiële schriftelijke waarschuwing bedaarden de vier niet, waarop de gezagvoerder besloot een tussenlanding te maken in Wenen. Daar zijn ze door de politie van boord gehaald, schrijft NH Nieuws.

Veiligheid in gevaar

Het incident gaf volgens de rechter andere passagiers en bemanningsleden een onveilig gevoel. "De beslotenheid van het luchtvaartuig in vlucht waarin men zich op dat moment bevindt, maakt immers dat men zich niet aan de ontstane situatie kan onttrekken." Ook is volgens de rechter het luchtvaartverkeer zelf in gevaar gebracht doordat de bemanning al hun tijd en aandacht kwijt was aan het sussen van de situatie.

De vier uit Muiden, Amsterdam en Rotterdam krijgen geldboetes van 1300 tot 1800 euro opgelegd. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.